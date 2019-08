In Nachhilfe-Instituten herrscht Hochbetrieb

Das trifft auch auf Marina Techt zu. Die 18-Jährige nimmt Nachhilfe im LernQuadrat Geidorf – Grund ist eine Nachprüfung in Mathematik. Für den Nachhilfeunterricht hat sie sich selbst entschieden, sie wirkt fröhlich und motiviert, auch wenn sie in den Sommerferien üben muss. Marina ist überzeugt davon, dass sie im Nachhilfeinstitut besser lernen kann als in der Schule. „Ich passe im Unterricht schon auf, aber ich glaube, dass die Lehrer das nicht so rüberbringen können, weil sie sich nicht die Zeit dafür nehmen“, sagt sie. Damit spricht sie ein Thema an, das wohl viele Schüler betrifft. „Die Eltern sind froh, wenn sie das Thema auslagern können, weil sie dadurch nicht mehr mit ihren Kindern streiten müssen“, schmunzelt Frau Ratswohl.