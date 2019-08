Deborah Sengls tierisch geniale Maskerade

Machtspiele, Abhängigkeit oder Konsum- bzw. sogar Kriegswahn werden in ihren Acrylbildern so raffiniert vor Augen geführt, dass man sich dem nicht entziehen kann. „Ich setze mich in meiner Arbeit mit nicht gerade leichten Themen auseinander. Insofern versuche ich den Betrachter auf humorvolle und sehr plakative Weise ins Bild zu locken, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen“, so die Wiener Künstlerin.