Unfall mit 6 Fahrzeugen im Gleinalmtunnel

Nicht schon wieder! Am Dienstag musste der Gleinalmtunnel wieder nach einem Unfall gesperrt werden. Um die Mittagszeit kam es in der Nähe des Nordportals in Fahrtrichtung Graz zu einer Karambolage mit sechs Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist hoch. Erst am Samstag war der Tunnel dreimal gesperrt gewesen – nach Verkehrsunfällen um sieben, 10.30 und 13.15 Uhr.