Zeller Eisbären sind wieder los

Nachdem bereits in der vergangenen Woche alle Spieler ihr Quartier in Zell am See bezogen hatten, bat der slowenische Neo-Coach Jaka Avgustincic am Montagabend zum ersten Eistraining der neuen Saison. Schon davor standen am Wochenende die sportmedizinischen Tests auf dem Programm. Das Ergebnis: Kondi-Trainer Christian Rothart hat die Eisbären in den vergangenen Wochen topfit gemacht!