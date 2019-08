Dickes Umsatzplus: Die HOGAST feiert Rekord

Die HOGAST-Gruppe mit Sitz in Anif bei Salzburg hat in dem mit 30. April zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2018/19 ihren Umsatz um 6,2 Prozent auf 1,297 Mrd. Euro gesteigert. Wie die Einkaufsgenossenschaft für Hotellerie, Gastronomie und Sozialeinrichtungen am Dienstag mitteilte, stellt dies einen neuen Rekordwert dar. Das Plus ist dabei Zuwächsen in allen Unternehmensteilen geschuldet.