Upskirting: Was tun gegen Handy-Spanner?

Das Internet feiert seit einigen Tagen einen Chinesen, der eine junge Frau in der U-Bahn vorm Upskirting bewahrt hat, also dem heimlichen Fotografieren unter den Rock. Der Twitter-Post macht die Thematik nun wieder aktuell, nachdem vor einigen Monaten zwei deutsche Frauen mit einer Petition für Aufsehen sorgten, mit der sie das Upskirting unter Strafe stellen wollen. City4U hat sich die Lage dazu in Wien angesehen und bei der Polizei nachgefragt, wie man sich in solchen Situationen richtig verhält.