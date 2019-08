Designerin begeistert mit „Schizophrenic Object“

Michael Sellinger, Fachvorstand für Mode an der Modeschule Hallein, sieht großes Potential in der Jungdesignerin: „In den Abschlussklassen gibt es meist ein oder zwei Schülerinnen, die das besondere Talent und vor allem auch die Motivation und Begeisterung mitbringen an einer der großen, international renommierten Universitäten für Modedesign aufgenommen zu werden. So wie die ‚Royal Academy‘ in Antwerpen oder das ‚Central St. Martins College‘ in London. Laura Shipard zeigt, dass sie das Potential besitzt, sich an einer der großen Ausbildungsstätten der Branche zu behaupten.“