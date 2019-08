Zwei Ställe in Vollbrand: 200 Schweine gerettet

In Flammen aufgegangen ist Montagnacht ein Wirtschaftsgebäude in Unterrain in der Gemeinde Griffen bei Völkermarkt. 200 Schweine konnten noch rechtzeitig vom Landwirt aus dem Stall getrieben werden. In Hermagor stand ein Geräteschuppen in Vollbrand. Beim Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt.