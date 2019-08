Verspätungen ärgern die Flughafen-Anrainer

„Zumindest acht Stunden Schlaf am Stück wären gut ohne Fluglärm. Vor allem am Wochenende“, empört sich Günter Oblasser mit fester Stimme. Der Anrainer und Obmann des Anrainerschutzverbandes ist verärgert: Seit Ende Juni verspätet sich der letzte Flug am Abend, die OS 919 der Austrian Airlines, immer öfter. Statt der geplanten Landung um 22.45 Uhr setzte das Flugzeug aus Wien oft nach 23 Uhr auf: „Wir zählen bereits sieben Verspätungen. Dabei hat das Jahr heuer wirklich sehr gut angefangen, bis März haben wir keine einzige Unpünktlichkeit verzeichnet“, so Oblasser.