Verletzter Arbeiter mit Baukran geborgen

In der Jungferngasse verlor am Montag ein Arbeiter (43) im zweiten Stock eines Rohbaus den Halt und stürzte von der Leiter auf den darunter liegenden Balkon. Er zog sich Verletzungen am Bein zu und konnte daher nicht mehr über die Leiter geborgen werden. Schließlich bargen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr den Arbeiter mit Hilfe eines Baukranks.