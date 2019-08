Hier sind Köpfchen und ein gutes Auge gefragt

2020 Connect Deluxe, das süchtig machendste Logik-Puzzle-Spiel, ist zurück in einer ultimativen Ausgabe, die noch mehr Spaß macht! Die Aufgabe des Spielers besteht darin, mindestens vier Blöcke mit der gleichen Nummer nebeneinander zu platzieren, damit sie zusammengefügt werden. 2020 Connect Deluxe nimmt die besten Ideen von Spielen wie Merged und 2048 ineinander auf und verwandelt sie in ein total neues Spielerlebnis. Wenn Sie mehr als vier Blöcke zusammenlegen, werden Sie mit Münzen belohnt, die Sie später ausgeben können, um coole Booster zu kaufen. Nehmen Sie sich Zeit, planen Sie voraus und denken Sie lange nach, so lange Sie benötigen, es gibt keine Eile. Spielen Sie 2020 Connect Deluxe jetzt kostenlos! Wie weit können Sie es schaffen? Werden Sie es schaffen, die legendären 8192 Blöcke zusammenzuführen?