Schon wieder ein tödlicher Verkehrsunfall

Was ist nur los auf den steirischen Straßen? Mit dem heutigen Montag ist Todesopfer Nummer 45 zu beklagen - in Deutschfeistritz krachte ein Pkw-Lenker (84) gegen einen Baum. Bis Anfang August kamen somit 45 Menschen, darunter besonders viele Motorradfahrer, bei Verkehrsunfällen ums Leben - um 50 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres! Hauptursachen für diese Horror-Bilanz: Handy am Pkw-Steuer und Raserei mit dem Bike.