Kraiger Berglauf über 670 Höhenmeter

Am Sonntag findet mit dem Kraiger Berglauf der nächste Bewerb im Kärntner Altis Berglaufcup 2019 statt. Unter dem Motto „Vom Kraigersee aufi aufn Kraigerberg“ wartet auf die Teilnehmer eine zehn Kilometer lange und abwechslungsreiche Strecke mit 670 Höhenmetern. Der Start erfolgt um 10 Uhr am Ufer des Kraigersees. Ziel ist am Kraigerberg in Eggen beim Gasthof Raunig. Auf alle Teilnehmer wartet ein prallgefülltes Starterpaket, außerdem gibt es tolle Preise zu gewinnen.