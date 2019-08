Teenager sperrte Freundin ein und verprügelte sie

Freiheitsentzug

Mehrere Tage lang habe er seine Freundin in der Wohnung eingesperrt, so die Anklage. Die Frau versuchte immer wieder, die Räumlichkeiten zu verlassen, aber er soll sie daran gehindert und gesagt haben: „Ich kann dich so nicht gehen lassen. Besser du gehst für immer oder ich bringe uns beide um.“