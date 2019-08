Gastwirt soll Kellnerin K.-o.-Topfen gegeben haben

„Es war einvernehmlicher Sex“, erklärte der Mann in gebrochenem Deutsch. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 19. März im mittlerweile geschlossenen Lokal des Türken in der Bahnhofsgegend. Das mutmaßliche Opfer gab an, angeheitert, aber nicht betrunken gewesen zu sein. Dennoch habe sie ein Blackout gehabt, so die damals 17-Jährige. Halb benebelt habe sie mitbekommen, wie der Angeklagte sich an ihr vergangen habe.