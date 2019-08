Salzburger waren beim Welttreffen der Pfadfinder

Die vier Salzburger Teilnehmer waren ganz angetan vom Treffen: „In unserem Gepäck nehmen wir viele neue Kontakte, spannende Geschichten und einen erweiterten Horizont mit“, sagen sie. In Österreich haben die Pfadfinder 85.000 Mitglieder. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind in allen Bundesländern in insgesamt 300 Ortsgruppen organisiert. Infos auch unter www.pfadfinder.at.