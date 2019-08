Linzer Einkaufszentrum nun in Schweizer Hand

„Weiterhin ungestört shoppen“, steht am Transparent über dem Haupteingang des Passage, dessen Fassade ein Baustellengerüst ziert. Die Sanierungsarbeiten an der Außenhaut des Linzer Einkaufszentrums sind die Vorhut zu den Bautätigkeiten, die ab 2022, spätestens 2023 anstehen werden. Denn gestern Nachmittag wurde bekannt, dass die Immobilie ihren Besitzer gewechselt hat. Die Raiffeisenlandesbank verkaufte das in der Landstraße gelegene Einkaufszentrum an Investoren aus der Schweiz.