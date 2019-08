2x2 Karten für die Sleaford Mods gewinnen!

Die britische Musikszene war schon immer die beste Stimme für das Proletariat - das wissen wir nicht erst seit dem rauen Umgangston der Oasis-Gallagher-Brüder nach innen und außen. In den letzten Jahren hat sich in der ebendort eine ganze Armada an Bands gebildet, die politische Unsicherheit, das ständig drohend über den Köpfen pendelnde Damoklesschwert Brexit und gebrochene Politikerversprechen nicht mehr einfach so hinnehmen will. Im Underground formierten sich Bands wie die Idles, Shame oder die Sleaford Mods, die sich zwischen Anarcho-Punk, angepissten Brit-Rock und elektronisch versetzten Hip-Hop aufrecht gegen das Establishment stellen und mit inbrünstiger Wut gegen „die da oben“ und das System ankämpfen. Bei Letztgenannten verknüpft sich Sozialkritik aber gerne mit schwarzem Humor, Dadaismus und nihilistischer Eindringlichkeit - wie etwa zuletzt auf dem Album „Eton Alive“ unter Beweis gestellt.