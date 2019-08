6 Tipps: So gelingt das Zusammenziehen

Es ist geschafft - das gemeinsame Abenteuer beginnt. Doch Vorsicht: die erste gemeinsame Wohnung sollte nicht das Ende der Privatsphäre bedeuten! Denn grundsätzlich besteht eine Partnerschaft aus zwei Individuen - Je mehr der oder die Einzelne von sich aufgibt, desto größer ist die Gefahr, dass die Beziehung auf Dauer überlastet wird. Ist es finanziell möglich, so sollte auch an Platz für persönlichen Freiraum gedacht werden. Das kann beispielsweise ein Arbeitszimmer sein, das in weiterer Folge auch als idealer Rückzugsort in hitzigen Situationen dient.