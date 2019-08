78-Jähriger bei Reparatur schwer verletzt

Auswerfer schnellte zurück

Beim Einbau des Zerkleinerungskammes steckte der 71-Jährige einen Bolzen durch eine Führung. Da sich dieser nur halb in Position bringen ließ griff der 78-Jährige in die Maschine um ihn besser anzubringen. In diesem Moment schnellte der Auswerfer zurück und verletzte den 78-Jährigen schwer. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.