Für die Kontrolle der Raser fehlt Personal

Dann entschied die Polizei-Spitze: Kriminalitäts-Bekämpfung ist wichtiger als das Thema Verkehr, es wurde nicht nur die Abteilung in der Stadt, sondern auch die Landesverkehrsabteilung ausgehungert: In der Stadt gibt es 44 Planstellen, aber bei weitem nicht so viele Beamte. Planstellen für das Land gibt es 48, tatsächlich für den Außendienst verfügbar sind 30.