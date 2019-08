Istanbul will Tausende Syrer loswerden

Türkei nahm seit 2011 rund 3,6 Millionen Syrer auf

Die Türkei hat nach offiziellen Angaben seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 rund 3,6 Millionen Geflüchtete aus dem Nachbarland aufgenommen. Rund 547.000 von ihnen sind nach Angaben des Gouverneursamts in Istanbul registriert. Experten schätzen, dass zusätzlich mehr als 300.000 Syrer in der Wirtschaftsmetropole leben, die in anderen Provinzen registriert sind. Außerdem gibt es eine unbekannte Zahl nicht registrierter Syrer. Viele arbeiten auf dem Bau, in Restaurants oder betreiben eigene Läden in der Stadt.