Einbrecher hatte es auf betagte Opfer abgesehen

Dass seine Opfer während seiner Einbrüche zuhause waren, störte den dreisten Dieb nicht. In zwei Fällen musste er ohne Beute abziehen: Eine 91-Jährige vertrieb den Einbrecher mit ihrem Gehstock, eine 93-Jährige schlug ihn durch Schreie in die Flucht. Der Täter ging sogar so weit, dass er einer Dame während des Mittagsschlafs den Goldschmuck von den Fingern riss. Bei einem Bauernhof in St. Leonhard in der Gemeinde Grödig kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Landwirt: Der Einbrecher raubte ihm gewaltsam die Geldtasche.