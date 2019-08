Dealer benutzte Mistkübel als Drogen-Depot

Beamte der Schengenfahndung sahen am Mittwoch zu, wie ein Afghane (22) beim Salzburger Hauptbahnhof in einen Mülleimer griff, Alu-Päckchen rausholte und diese an einen Landsmann (24) verkaufte. Cannabis war darin eingewickelt. Weitere 22 Gras-Päckchen konnten die Schengen-Fahnder sicherstellen. Beide Männer wurden angezeigt.