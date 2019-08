Verpatzte Uni-Klausur steht auf dem Prüfstand

Es war die pure Aufregung: Bei einer Jus-Prüfung im Februar an der Uni Salzburg konnten alle Studenten die richtigen Antworten auf den Prüfungsbögen erkennen! Die Wogen bei den Studenten gingen dann richtig hoch, als die Uni die Ergebnisse der Klausur nicht anerkennen wollte. „Rechtlich ist das eine spannende Frage, wie man die Beurteilung doch durchsetzen kann. So einen Fall hat es österreichweit noch nie gegeben“, schildert Stefan Huber, der Anwalt, der die Österreichische Hochschülerschaft vertritt. Damit also die Noten gültig bleiben, werden auch rechtliche Schritte überlegt.