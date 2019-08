Minus 30 Prozent auf Schlagerlegende Heino

Seiner treuen Ehefrau Hannelore ist es zu verdanken, dass wir den deutschen Schlager-Megastar Heino doch noch einmal live in Österreich erleben. Sie stammt nämlich aus Linz und wollte unbedingt, dass ihr Gatte auf seiner großen Abschiedstour auch hier Halt macht. So kommt er am 26. Oktober zu einem exklusiven Konzert in die Linzer Arena und wird garantiert all die großen Hits aus seiner einzigartigen Karriere spielen. Eine Ära neigt sich dem Ende zu.