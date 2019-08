Cocktail-Test auf der Wiener Donauinsel

Lieber klassische Cocktails oder wilde Kreationen? Was kommt bei den Wienern besser an? Der gute alte „Sex on the Beach“ wird wohl nie aus der Mode - oder eher aus dem Geschmack - kommen. Was ist aber der beliebteste Drink abseits von diesem und welcher antialkoholische Cocktail ist empfehlenswert? City4U war in der Sansibar auf der Wiener Donauinsel und hat nachgefragt - und gekostet.