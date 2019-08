Das erwartet Sie auf der Wiener Wiesn!

18 Tage lang wird auch in diesem Jahr wieder so richtig abgefeiert, wenn die Wiener-Wiesn im Herbst auf der Kaiserwiese im Prater ihre Zelte aufschlägt. Viele Erfolgsformate aus dem Vorjahr wird es auch heuer wieder geben. Ausschließlich auf der Wiener-Wiesn werden die Besucher ihre Mass Gösser Bier, nachhaltig gebraut in der Traditionsbrauerei Göss, stemmen können.Auch das neu auf den Markt gekommene Gösser Natur Weizen der Brau Union wird heuer erstmals auf der Wiesn zu verkosten sein.