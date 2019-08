Familie dealte mit Drogen in ganz großem Stil

Eine Familie muss zusammenhalten. Dieses Motto wurde allerdings in diesem Fall etwas zu ernst genommen. Denn in Salzburg-Maxglan wurde mit Drogen im großen Stil gedealt. Und mitgeholfen hat die ganze Familie, zwei Freunde und die Freundin des 23-jährigen Salzburgers. Umschlagplatz war dabei die Wohnung seiner 54-jährigen Mutter, in welcher der Hauptbeschuldigte seinen elektronisch überwachten Hausarrest nach einer Verurteilung abgesessen hat.