Schutzkleidung schützt relativ wenig vor dem Tod

In Gruppen rammen sich Fahrer gegenseitig

Untersucht haben die Unfallforscher zudem, ob das Fahren in Gruppen ein besonderes Risiko darstellt. Von insgesamt 2345 schweren Unfällen mit motorisierten Zweirädern fanden lediglich 357 und damit 15 Prozent während einer Gruppenfahrt - mindestens zwei Personen - statt. Damit birgt die Fahrt in einer Gruppe kein besonderes Sicherheitsrisiko.