Retourkutsche? Ärger über Prüfbericht

Hinter den Kulissen ist von einer Retourkutsche Hillingers zu hören: Dieser wolle sich revanchieren, weil ihm Haslauer nicht mehr Personal zugesteht: „Sollte es eine Retourkutsche sein, erreicht er damit genau das Gegenteil“, so der Landeschef. Hillinger will „kein Junktim“ herstellen. Aber: „Seit drei Jahren rede ich über mehr Personal, und es tut sich nichts. Die Frage ist schon, wer Interesse daran hat, dass der Landesrechnungshof so klein bleibt, wie er derzeit ist.“