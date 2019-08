Kampfpreise im neuen „Badylon“

Sieben Euro wird ein Tageseintritt im neuen „Badylon“ kosten, um zwei Euro weniger als in Salzburg. Eine vierköpfige Familie zahlt in Freilassing 24 Euro und in Salzburg 25 Euro – also fast gleich viel. Aber: Für Kinder bis sechs Jahre und ab dem dritten Kind gibt es in Freilassing freien Eintritt.