Schütze bekam Pistole im Tausch für einen Motor

Illegale Waffe in Panik in der Donau versenkt

Als bekannt wurde, dass ein Projektil beinahe eine Familie in der Nachbarschaft erwischt hätte, will der 47-Jährige die „Glock“ in Panik bei Steyregg in die Donau geworfen haben. Taucher der „Cobra“-Einheit wollen im Strom nach der Schusswaffe suchen. Die Exekutive hat auch deshalb daran Interesse, weil die Pistole möglicherweise für Straftaten verwendet worden ist. Anhand des Laufs können ballistische Abgleiche gemacht werden.