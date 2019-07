Suff-Video: Hinteregger muss jetzt zum Rapport

Österreichs Fußball-Teamverteidiger Martin Hinteregger ist in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Grund dafür ist ein Handy-Video (oben zu sehen), das den 26-jährigen Kärntner in vermeintlich alkoholisiertem Zustand zeigt. Entstanden sein soll es am Samstag zum Abschluss des Augsburg-Trainingslagers in Bad Häring in Tirol, wie die „Krone“ in ihrer Dienstag-Ausgabe berichtete.