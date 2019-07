Lake of Charity brachte 65.000 Euro ein

Die Lake of Charity Crew ließ sich die Summervibes trotz Regenwetter nicht nehmen. Rund um den Gerstreitteich in Hinterglemm haben sich von 26. bis 28. Juli wieder Künstler, Musiker, tausende Besucher und hunderte freiwillige Helfer zusammengetan, um gemeinsam Gutes zu tun. Dabei konnten wieder 65.000 Euro an Familien und soziale Projekte aus dem Pinzgau gespendet werden. Die mittlerweile aus ganz Österreich stammende Crew ist nicht nur Vorbild in Sachen Sozialkompetenz, seit einigen Jahren ist die Veranstaltung auch ein ausgezeichnetes Green Event.