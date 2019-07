„All you can eat“ auf nackten Menschen serviert

Ein „All-you-can-eat“-Buffet, bei dem das Essen auf nackten Menschen präsentiert wird, ist für manche vielleicht unvorstellbar, aber nicht unmöglich. Das bewies bereits ein Veranstalter in Wien und auch in Spanien gibt es aktuell ein Nudisten-Restaurant. Aktuell geht ein Clip aus Amerika durchs Netz, in dem das Buffet auf nackten Menschen präsentiert wird. Spaß oder Realität? City4U zeigt euch den Clip mit Bildern und Infos: