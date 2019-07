In Linz wird Zugverkehr überwacht und gesteuert

Weichen und Signale werden von hier bedient

Zwischen 22 und 26 Mitarbeiter sind in jeder 12-Stunden-Schicht im Einsatz. Von der Landeshauptstadt aus werden die Signale und Weichen an den Strecken bedient, der Verschub durchgeführt, Züge so gesteuert, dass langsamfahrende in Bahnhöfen auch einmal etwas länger stehen bleiben müssen, damit ein viel schnelleres Fahrzeug vorbeifahren kann. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.