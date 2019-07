Einbrecher gelang Flucht mit gebrochenen Beinen

Aus Fenster gesprungen

Von dort dürfte er aus einer Höhe von 8 bis 10 Metern abgestürzt oder nach unten gesprungen sein und sich beidbeinige Brüche an Fersenbein und Sprunggelenk zugezogen haben. DNA-Spuren am in der Nähe des Tatortes aufgefundenen Rucksack lieferten dann den entscheidenden Hinweis. Die Ermittlungen ergaben außerdem einen Tatzusammenhang mit insgesamt 13 Einbrüchen im Bezirk Kirchdorf an der Krems. Der Beschuldigte befindet sich in der Justizanstalt Garsten.