Rekord: Immer mehr Kinder mit Sprachdefiziten

Knapp vier Millionen € hat Bund und Land im Kindergartenjahr 2018/19 die Sprachförderung in Krabbelstuben, Kindergärten und Horten gekostet. Tendenz stark steigend. Mittlerweile haben mehr als ein Viertel der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache. Besonders hoch ist der Anteil in den Horten mit 38,7%. In Zahlen ausgedrückt stehen 7916 Deutsch sprechenden Kindern 4999 gegenüber, die daheim eine andere Sprache sprechen – siehe Grafik.