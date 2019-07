Klima, Tourismus und Wildschweine auf den Almen

443 Almen in OÖ werden aktiv bewirtschaftet. „Klimaforscher haben uns in den letzten Jahren gesagt, dass wir Gewinner des Klimawandels sind. Es wird auf den Almen wärmer und es gibt mehr Niederschlag. Aber heuer bereiten uns Trockenheit und die Schäden des Winters Sorgen“, so Johann Feßl, Obmann des Oberösterreichischen Almvereins.