„Balkan Love“: Event-Format für LGBTQIA-Community

„Willkommen ist dabei jeder, unabhängig von der sexuellen Orientierung, Hautfarbe, Nationalität, Religion oder politischen Einstellung“, so die Veranstalter. Vor allem die LGBTQIA+ Community soll mit dem Clubbing erreicht werden: „Homophobie ist auf dem Balkan leider noch sehr verbreitet, und deswegen möchten wir zeigen, wie wir begleitet von der Balkan-Musik feiern können.“ Am 3. August wird ab 23 Uhr zum Grand Opening geladen. Ab dann wird jeden ersten Samstag im Monat im Club Marina (3., Ungargasse 8) getanzt. Deejay „G“ sorgt für Mega-Sound, Live-Act Teodora Brankovic verspricht eine sensationelle Show. Der Dresscode lautet: „Dress to impress!“