Das darf man im August in Wien nicht verpassen

#Hetz in da Hitz

Beachfeeling direkt beim Otto-Wagner-Pavillon am Karlsplatz gibt es am 2. und 3. August bei ab jeweils 14 Uhr bei „Hetz in da Hitz“. Nachdem die Veranstaltung im Vorjahr so positiv aufgenommen wurde, wurde sie heuer auf zwei Tage ausgedehnt. Die Besucher erwartet Wasserbomben-Mikado, Surf-Rodeo, gratis Goodies von den Wiener Linien, eine Chillout-Area und vieles mehr.

Wo: 1., Karlsplatz