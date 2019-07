Martin Grubinger über die zwei Gesichter der ÖVP

Doch Bürgermeister Hasenauer, 35 Jahre alt, reagierte in seinem Schreiben ganz anders: „Ich möchte mit diesem Schreiben, mich persönlich aber auch die Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, für die ich als Bürgermeister Verantwortung trage, ganz klar und deutlich vom Inhalt dieser Aussendung distanzieren.() So gehen wir in Saalbach-Hinterglemm nicht mit Hilfe suchenden Menschen um. So bin ich nicht und so sind wir Saalbach-Hinterglemmer/innen nicht! Jeder Hilfesuchenden und hilfsbedürftigen Person, wird nach all uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten geholfen.() Mitmenschlichkeit und Empathie stehen bei uns weit über der Bedeutung von Übernachtungszahlen und Profit.“