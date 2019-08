Wiener will Weltrekord im Eis brechen

Josef Köberl schwimmt schon seit Jahren in sehr kalten Gewässern. Dabei hat er seine Grenzen immer mehr erweitert. Im April trat er bei einer Fernsehshow auf und saß damals eine Stunde und acht Minuten in einer Badewanne voll mit Eis. Das funktionierte so gut, dass er nun versuchen wird, einen neuen Weltrekord im Eis aufzustellen. Am 10. August wird er versuchen, den Weltrekord von Songhao Jin (CHN) im „longest duration full body contact with ice“ zu brechen. Der chinesische Sportler, der den Weltrekord von der Legende Wim Hof übernommen hat, war eine Stunde 53 Minuten und zehn Sekunden bis zur Schulter im Eis.