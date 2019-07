3 Menschen in Kleinstadt in Frankreich erschossen

Ein blutiges Attentat erschüttert eine kleine Gemeinde in Südfrankreich: Drei Menschen sind am Sonntagabend nahe einer Tankstelle erschossen worden, es gab mehrere Verletzte, darunter Jugendliche. Es soll sich um einen Racheakt handeln, berichteten mehrere französische Medien. Ein Verdächtiger befand sich in der Nacht noch auf der Flucht.