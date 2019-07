Stoppt die Autoraser bevor es zu spät ist!

Egal ob in der Imbergstraße, beim Flughafen, in der Ignaz Harrer Straße oder der Sterneckstraße: Illegale Straßenrennen in Salzburg werden zunehmend zu einer tödlichen Gefahr für alle! Es gab bereits mehrere Schwerverletzte, zuletzt bei einem Rennen in der Schwarzstraße. Die Polizei-Spitze in der Stadt will längst Sonder-Streifen für Razzien gegen Raser abstellen - doch es gibt einfach kein Personal dafür.