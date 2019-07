Schreck für älteres Paar: Blitz schlug in Haus ein

Am Samstag um 15.40 Uhr schlug, kurz nachdem eine Gewitterfront über Telfs gezogen war, ein Blitz in den Kamin eines Einfamilienhauses ein. Der Blitz traf zunächst auf die Telefonleitung und wurde dann in das Gebäude weitergeleitet, wodurch sämtliche Telefonanschlüsse und Steckdosen des Einfamilienhauses stark beschädigt wurden. Ebenso wurde der Kamin des Hauses stark in Mitleidenschaft gezogen. Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages befanden sich ein 81-jähriger Mann sowie seine 80-jährige Frau im Haus, welche jedoch beide nicht verletzt wurden.