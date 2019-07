Bergsteigerin von Blitz getroffen

14 Helfer stiegen auf

13 Bergrettungsmänner der Ortsstelle Gmunden und ein Alpinpolizist stiegen daraufhin den beiden in Not geratenen Urlaubern entgegen und trafen diese in einer Seehöhe von rund 750 Metern am Hernlersteig sitzend an. Die Frau musste auf Grund ihrer Fußverletzung und ihre psychischen Zustandes in eine Gebirgstrage gebettet und in dieser abtransportiert werden. Ihr Freund konnte am Seil der Bergretter noch alleine absteigen.