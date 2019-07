Christian Ziege mit dem perfekten Saisonstart

Austria Salzburg ging vor 1100 Zuschauern gegen St. Johann mit der zweiten guten Chance in Front. Nachdem Schwaighofer kurz zuvor den Führungstreffer am Fuß hatte, machte es Sorda besser: die Anif-Neuerwerbung schlenzte den Ball über Goalie Waltl zum 1:0 ins Tor (19.). Im strömenden Regen hielt St. Johann die Partie dann offen, vergab durch Scherer (48.) und Sreco (60.) gute Chancen - ehe Paulik (65.) per sattem Weitschuss die Vorentscheidung besorgte, Omerovic (90.) noch das 3:0 nachlegte.