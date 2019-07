Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Am Samstag um 17.45 Uhr fuhr ein Tiroler (59) mit seinem Motorrad im Innsbrucker Stadtteil Pradl auf der Reichenauerstraße in östliche Richtung, wobei auch eine 41-jährige Tirolerin am Motorrad saß. Beide trugen Jethelme. Im Regen rutschte das Hinterrad auf dem nassen Schienenstrang seitlich weg, die beiden kamen zu Sturz.